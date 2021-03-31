Мужчина забил приятеля из-за пачки сигарет в Энгельсе

Мужчина арестован и ждет суда Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе будут судить 31-летнего местного жителя по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину мужчина признал и раскаялся. Он арестован, а дело направлено в суд.

Следствие считает, что 18 февраля мужчина пришел в гости к 41-летнему приятелю. Тот жил вместе с матерью в квартире дома на 2-м микрорайоне Урицкого.

Во время алкогольного застолья гость заметил, что хозяин шарит по его карманам в поисках сигарет. Он кинулся на него с кулаками, избив по голове и телу. После этого мужчины легли спать, а около полуночи пострадавший перестал подавать признаки жизни.

Установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и травматический шок.

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