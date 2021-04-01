Саратовский адвокат пытался «отмазать» гражданина от уголовного дела и сам сел на 2,5 года

В Саратове адвоката признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд приговорил его к 2,5 года в колонии общего режима.

Установлено, что в 2019 году гражданин обратился в полицию, заявив, что у него вымогают крупную сумму. Под подозрение попали три местных жителя. Установлено, что саратовский адвокат предложил им решить вопрос миром и помочь закрыть уголовное дело, якобы у него есть необходимые для этого связи. Он потребовал 900 тыс. рублей, чтобы подкупить правоохранителей.

Летом 2019 года он получил через посредника 30 тыс. рублей, но дело о вымогательстве все же было возбуждено. Тем не менее адвокат стал требовать через СМС и лично оставшуюся сумму, обещая прекратить уголовное преследование.

В конце концов преступление попало в поле зрения сотрудников УФСБ.

Свою вину адвокат не признал, однако суд счел ее доказанной и вынес приговор.

В саратовских СМИ сообщают, что речь идет о Романе Саакове.

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