Для тушения лесных пожаров в Саратовской области готово более 82 млн рублей

Сегодня, 31 марта, в Саратове прошел брифинг министра экологии и природных ресурсов области.

По словам Константина Доронина, на охрану лесов от пожаров в 2021 году выделено более 82 млн рублей.

Ликвидировать природные возгорания будут 25 групп с помощью 130 единиц техники и 815 единиц оборудования.

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