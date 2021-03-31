Для тушения лесных пожаров в Саратовской области готово более 82 млн рублей

Сегодня, 31 марта, в Саратове прошел брифинг министра экологии и природных ресурсов области.
По словам Константина Доронина, на охрану лесов от пожаров в 2021 году выделено более 82 млн рублей.
Ликвидировать природные возгорания будут 25 групп с помощью 130 единиц техники и 815 единиц оборудования.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.