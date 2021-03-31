Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 13:07

Молодежь региона приглашают к участию в решении вопросов местного значения

Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, министерство по делам территориальных образований Саратовской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области» приглашает студентов, магистрантов и обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Саратовской области принять участие в региональном конкурсе работ «Нам здесь жить: молодежь и местное самоуправление».

Конкурс проходит по следующим направлениям: написание эссе «Мой муниципалитет – 2030»; разработка социальной рекламы, направленной на популяризацию институтов местного самоуправления и привлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления; создание видеоролика, посвященного своему муниципальному образованию, развитию в нем местного самоуправления и участию молодежи в осуществлении местного самоуправления; разработка проектной идеи, направленной на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодежи.

Приглашая к участию в конкурсе, доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев отметил:

- Мы совместно с министерством и Ассоциацией модернизировали формат традиционного конкурса, и надеемся, что благодаря новой проектной номинации сможем аккумулировать и распространить идеи, направленные на решение вопросов местного значения и развитие муниципальных образований с использованием потенциала молодежи, – сказал он.

Работы принимаются до 5 апреля 2021 года по электронной почте: forumpiu@mail.ru.

С Положением о конкурсе и информационным письмом Вы можете ознакомиться на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы» (https://piu.ranepa.ru/).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.