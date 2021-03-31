Мэрии «заминировали» в Саратове и других городах России

Сообщения о минировании получили мэрии нескольких городов России

По России сегодня, 31 марта, прокатилась волна эвакуаций зданий администрации.

СМИ ряда городов пишут, что чиновников из местной мэрии вывели на улицу из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. Такое происходит в Новосибирске, Омске, Сургуте.

В аналогичной ситуации оказался и Саратов. Несколько минут назад поступило сообщение, что мэрию города эвакуировали из-за поступившего на электронную почту письма о минировании. На месте работают спецслужбы.

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