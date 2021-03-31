В Саратове у мужчины арестовали ВАЗ из-за долга в 250 тысяч рублей перед дочерью

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Во время рейда на Славянской площади приставы вместе с сотрудниками ГИБДД искали должников по исполнительным производствам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, радарный комплекс «Кордон-Темп» помог выявить мужчину, который задолжал своей дочери свыше 250 тыс. рублей.

Выяснилось, что гражданин не проживает по адресу регистрации и нигде официально не работает.

У него арестовали ВАЗ-21124. Машину отправили на спецстоянку.

Оказалось, что мужчина водил без прав, его удостоверение находилось в розыске. На него составили протокол.

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