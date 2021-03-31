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Происшествия31 марта 2021 12:19

В Саратове эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе

На месте работают спецслужбы
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Здание мэрии эвакуировали

Фото: Ольга Симонова

В Саратове эвакуировали здание мэрии из-за сообщения о минировании.

- Сообщение поступило на электронную почту. Работают спецслужбы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что по окончании проверки сотрудники вернутся на рабочие места

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