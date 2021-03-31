В Саратове эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе

Здание мэрии эвакуировали Фото: Ольга Симонова

В Саратове эвакуировали здание мэрии из-за сообщения о минировании.

- Сообщение поступило на электронную почту. Работают спецслужбы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что по окончании проверки сотрудники вернутся на рабочие места

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