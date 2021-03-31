В Саратове эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе

Здание мэрии эвакуировали
Фото: Ольга Симонова
В Саратове эвакуировали здание мэрии из-за сообщения о минировании.
- Сообщение поступило на электронную почту. Работают спецслужбы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что по окончании проверки сотрудники вернутся на рабочие места
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