В Саратове начинают масштабный ремонт тротуаров

Начнется ремонт тротуаров в исторической части Саратова Фото: Ольга Симонова

В Саратов пришли деньги на продолжение программы ремонта тротуаров.

Об этом сообщают в своем телеграм-канале сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который инициировал программу.

Первый и второй этапы уже завершены. По ним были отремонтированы тротуары у социальных учреждений. Теперь начнется работа в исторической части Саратова, а также у оставшихся соцучреждений.

Публикуем полный список адресов.

Третий этап:

Ленинский район:

1-й пр-д Строителей

3-й пр-д Строителей

ул. Блинова Ф.А.

ул. Буровая

Вишневый пр-д

ул. Гусельская

Деловой пр-д

ул. Мелиораторов

Молодежный пр-д

ул. Одесская

ул. Производственная

пр-т 50 лет Октября

Селекционный пр-д

ул. Стахановская

ул. Тулайкова Н.М.

ул. Шехурдина А.П.

ул. Широкая (от ул. Мостовой до ул. 9 Мая)

Кировский район:

пр-т 50 лет Октября (от ул. Лесной до ул. Молочной)

ул. Академика Навашина С.Г. (между 3-м Проездом)

ул. Артиллерийская (от ул. Танкистов до ул. Технической)

ул. Аткарская (от ул. Кутякова И.С. до ул. Б. Горной)

ул. Б. Горная (от ул. Чапаева В.И. до ул. Вольской)

ул. Б. Горная (от ул. Чапаева В.И. до ул. Рахова В.Г.)

ул. Б. Садовая (от ул. Разина С.Т. до Мурманского пр-да)

ул. Волгоградская (от пр-та 50 лет Октября до ул. Волгоградской, 18)

ул. Железнодорожная (от ул. Посадского до ул. Б. Горной), ул. Б. Горная (от ул. Железнодорожной до ул. Университетской)

ул. Жуковского Н.Е. (от ул. Планерной до ул. Танкистов)

ул. Зарубина В.С. (от ул. Университетской до ул. Разина С.Т.)

ул. Московская (за ж.д. от ул. Крайней до ул. Б. Садовой)

Пичугинский пер. (от ул. Соколовой до Воскресенского кладбища)

ул. Посадского (от ул. Разина С.Т. до ул. Аткарской)

ул. Разина С.Т. (от ул. Зарубина В.С. до ул. Московской)

ул. Рахова В.Г. (от ул. Посадского до ул. Зарубина В.С.)

ул. Танкистов (от ул. Осипова В.И. до ул. Академика Навашина С.Г.)

ул. Танкистов (от стадиона «Авангард» до МОУ «СОШ №71»

ул. Техническая (от ул. Мельничной до п/п «Технической»

ул. Украинская (от пр-та 50 лет Октября до ул. Украинской, 10А)

ул. Университетская (от ул. Посадского И.Н. до ул. Б. Горной)

Октябрьский район:

1-й Станционный пр-д

2-й Детский пр-д (от ул. 2-й Садовой до ул. Клочкова В.Г.)

2-й Детский пр-д (от ул. Новоузенской до ул. 2-ой Садовой)

2-й Товарный пр-д (от ул. Политехнической до 3-го Паркового пр-да – четная сторона)

ул. 2-я Садовая (от 2-го пр-да Разина С.Т. до 1-го пр-да Разина С.Т.)

ул. 2-я Садовая (от ул. Б. Садовой до ул. Разина С.Т.)

3-й Детский пр-д (от ул. Клочкова В.Г. до 3-го Комсомольского пр-да)

3-й Парковый пр-д (от ул. Клочкова В.Г. до 2-го Товарного пр-да

ул. Аткарская (от ул. 2-я Садовой до ул. Новоузенской – нечетная сторона)

ул. Б. Садовая (от ул. 1-й Беговой до ул. Беговой)

ул. Беговая (от ул. Б. Садовой до ул. Разина С.Т. – нечетная сторона)

ул. Заулошнова

ул. Клочкова В.Г.

ул. Миротворцева (от ул. 2-й Садовой до ул. Новоузенской – четная сторона)

ул. Новоузенская (от 2-го Детского пр-да до ул. Аткарской – нечетная сторона)

ул. Новоузенская (от ул. Астраханской до ул.Хользунова)

Симбирцева (от ул. Шелковичной до ул. Белоглинской)

ул. Ульяновская

ул. Хользунова (от ул. Шелковичной до ул. 2-й Садовой)

ул. Шелковичная (от ул. Астраханской до ул. Рахова В.Г. – нечетная сторона)

Волжский район:

1-й Соколовогорский пр-д (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней)

2-й Соколовогорский пр-д (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней – обе стороны)

ул. Автомобильная

ул. Валовая (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Октябрьской)

ул. Веселая (от ул. Соколовой до ул. Б. Горной)

Волочаевский пр-д

ул. Григорьева Е.Ф. (от ул. Октябрьской до ул. Мичурина И.В.)

ул. Исаева Н.В. (нечетная сторона)

ул. Мичурина И.В. (от ул. Радищева А.Н. до ул. Соборной)

ул. Мичурина И.В. (от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской)

ул. Мясницкая (от ул. Кутякова И.С. до ул. Гоголя Н.В.)

ул. Некрасова Н.А. (от ул. Мичурина И.В. до Набережной Космонавтов)

ул. Октябрьская (от ул. Посадского И.Н. до ул. Челюскинцев)

ул. Первомайская (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Октябрьской)

ул. Радищева А.Н. (от ул. Б. Горной до ул. Соколовой)

ул. Рогожина В.С. (от ул. Посадского И.Н. до ул. Посадского И.Н.)

ул. Соборная (от ул. Московской до Коммунарного тупика)

Соборная пл. (от ул. Радищева А.Н. до ул. Соборной – нечетная сторона)

Местный пр-д (от ул. Соборной до ул. Радищева А.Н.)

ул. Соляная (от ул. Московской до ул. Лермонтова М.Ю.)

ул. Усть-Курдюмская

ул. Федоровская (от ул. Федоровской, 5 до ул. Федоровской, 7)

ул. Хвесина Т.Е. (от ул. Соколовой до ул. М. Горной)

ул. Челюскинцев (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Соборной)

Фрунзенский район:

ул. Университетская

ул. Б. Казачья

ул. Вавилова

ул. Железнодорожная

ул. Мичурина

ул. Рабочая

ул. Разина (от ул. Рабочей до ул. Слонова)

ул. Слонова

ул. Хользунова

ул. Шелковичная

Заводской район:

1-й Акмолинский пр-д (от ул. Брянской до сквера Кирова – нечетная сторона)

1-й Нефтяной пр-д

1-й Тульский пр-д (от ж.д. 3 по ул. Тульской до МОУ «Гимназия 5»), ул. Тульская (от ул. Тульской, 21А до ул. Тульской, 49 – нечетная сторона, от ул. Химической до ж.д. 28, 30, 30А по 1-му Тульскому пр-ду)

1-й пр-д Энергетиков (от ул. Азина В.М. до 2-го пр-да Энергетиков – четная сторона)

2-й Совхозный пр-д (от ул. Химической до ул. Лесной вдоль МОУ «СОШ №59»)

2-я Нагорная улица (от ул. Огородной до Ново-Астраханского ш. – по стороне училища)

3-й Нагорный пр-д (от ул. Огородной до Ново-Астраханского ш. – по стороне МДОУ до 2-й Пионерской, 36/42)

5-й Динамовский пр-д (от Ново-Астраханского ш. до ул. Южной)

7-й Артельный пр-д (от Ново-Астраханского ш. до МОУ «СОШ №106»), 2-й Карьерный пр-д (от ул. Карьерной до МОУ «СОШ №106»)

7-й Динамовский пр-д (от ул. Омской до ул. Южной)

ул. 7-я Нагорная (от ул. Огородной до МБОУ «Лицей 15» – обе стороны)

Больничный пр-д (четная сторона)

ул. Брянская (от Санаторного пр-да до пр-да Энтузиастов – обе стороны)

ул. Заводская (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Заводской, 2/2)

ул. Крымская (от пр-да Энтузиастов до Ново-Астраханского ш. – четная сторона)

ул. Миллеровская (от 5-го Динамовского пр-да до ул. Свирской – нечетная сторона)

Ново-Астраханское ш. (от ул. Шварца до 5-го Динамовского пр-да – четная сторона)

ул. Огородная (от 5-го Динамовского пр-да до Б. Динамовского пр-да – четная сторона)

ул. Парковая (от ул. Химической до ФОК Заводского вдоль сквера)

ул. Расковой М.М. (от Ново-Астраханского ш. до Гимназии 58 – четная сторона)

ул. Трынина А.С. (вдоль по ул. Орджоникидзе, 2В от ул. Орджоникидзе до ул. Трынина, 2)

ул. Увекская, 4-й Увекский туп.

ул. Южная (от 5-го Динамовского пр-да до МОУ «СОШ №38»).

Четвертый этап:

Волжский район:

ул. Веселая (от ул. Вознесенской до ул. Б. Горной)

ул. Вознесенская (от ул. Московской до ул. Валовой – левая сторона)

ул. Гоголя Н.В.

ул. Григорьева Е.Ф. (от ул. Некрасова Н.А. до ул. Соборной)

Князевский взвоз

ул. Комсомольская (от ул. Посадского И.Н. до ул. Соколовой)

ул. Кузнечная (от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской)

ул. Кузнечная (от ул. Радищева А.Н. до ул. Соборной)

ул. Лермонтова М.Ю.

ул. Лермонтова М.Ю. (от Князевского взвоза до ресторана «СОХО»)

ул. Лермонтова М.Ю. (от ул. Челюскинцев до ул. Валовой)

ул. Мичурина И.В. (от ул. Соборной до ул. Первомайской)

ул. Мичурина И.В. (от ул. Челюскинцев до ул. Валовой)

ул. Мясницкая (от ул. Гоголя Н.В. до ул. Татарской)

ул. Некрасова Н.А. (от ул. Первомайской до ул. Московской)

ул. Некрасова Н.А. (от ул. Б. Горной до Волочаевского пр-да)

Нескучный пер. (от ул. Лермонтова М.Ю. до ул. Чернышевского Н.Г.)

Обуховский пер. (от ул. Лермонтова М.Ю. до Набережной Космонавтов)

ул. Октябрьская (от ул. Посадского И.Н. до ул. Соколовой)

ул. Первомайская (от ул. Лермонтова М.Ю. до Набережной Космонавтов)

ул. Посадского Н.И. (от ул. Горького М. в сторону ул. Радищева А.Н.)

ул. Посадского Н.И. (от ул. Комсомольской до ул. Некрасова Н.А.)

ул. Посадского Н.И. (от ул. Радищева А.Н. до ул. Соборной)

ул. Посадского (от ул. Рогожина В.А. до Городской клинической больницы № 9)

ул. Посадского И.Н. (от ул. Рогожина В.А. до ул. Комсомольской)

ул. Соборная (от ул. Б. Горной до Волочаевского пр-да)

ул. Соборная (от Соборной пл. до ул. Чернышевского Н.Г.)

ул. Татарская (от ул. Радищева А.Н. до ул. Горького М.)

ул. Тулупная (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Вознесенской)

ул. Челюскинцев (от Песковского пер. до ул. Чернышевского Н.Г.)

Фрунзенский район:

ул. Астраханская (от ул. Рабочей до ул. Шелковичной)

ул. Астраханская (от ул. Б. Казачьей до ул. Вавилова Н.И. – четная сторона)

ул. Вавилова Н.И. (от ул. Астраханской до Мирного пер.)

ул. Вольская (от ул. Б. Казачьей до ТЮЗа – нечетная сторона)

ул. Горького М. (от просп. Кирова до Театральной пл. – четная сторона)

ул. Дзержинского Ф.Э.

ул. Железнодорожная

Мирный пер.

ул. Мичурина И.В. (от ул. Пугачева Е.И. до 6-го Камышинского пр-да – нечетная сторона)

ул. Пугачева Е.И. (от ул. Вавилова Н.И. до ул. Рабочей)

ул. Разина С.Т. (от ул. Слонова И.А. до ул. Б. Казачьей – нечетная сторона)

ул. Рахова В.Г. (от ул. Б. Казачьей до ул. Вавилова Н.И.)

ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Вольской до ул. Чапаева В.И.)

ул. Советская (от ул. Рахова В.Г. до ул. Астраханской)

Театральная пл.

ул. Чапаева В.И. (от просп. Кирова до ул. Сакко и Ванцетти – четная сторона)

ул. Шелковичная (от ул. Пугачева Е.И до ул. Астраханской – четная сторона)

ул. Яблочкова П.Н.

Октябрьский район:

ул. 2-я Садовая (от ул. Рахова В.Г. до ул. Астраханской – четная сторона)

ул. Астраханская (от 2-го Станционного пр-да до ул. Шелковичной)

ул. Белоглинская (от ул. Чапаева В.И до ул. Симбирцева В.Н. – нечетная сторона)

ул. Вольская (от ул. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов)

Ильинский пр-д

ул. Пугачева Е.И. (от ул. 2-й Садовой до ул. Шелковичной)

ул. Советская (от ул. Чапаева В.И. до Мирного пер. – четная сторона)

ул. Советская (от ул. Чапаева В.И. до ул. Рахова В.Г. – нечетная сторона)

ул. Шевченко Т.Г. (от ул. Рахова В.Г. до ул. Горького М.)

ул. Шелковичная (от ул. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов)

Кировский район:

ул. Астраханская (от ул. Б. Горной до ул. Кутякова И.С.)

ул. Б. Горная (от ул. Симбирской до ул. Астраханской)

ул. Б. Казачья (от ул. Астраханской до ул. Университетской)

ул. Б. Казачья (от ул. Горького М. до ул. Астраханской)

ул. Вольская (от ул. Соколовой до ул. Кутякова И.С.)

ул. Гоголя Н.В.

ул. Зарубина В.С. (от ул. Астраханской до ул. Пугачева Е.И.)

ул. Зарубина В.С. (от ул. Пугачева Е.И. до ул. Горького М.)

ул. Кутякова И.С. (от ул. Вольской до ул. Симбирской)

ул. Кутякова И.С. (от ул. Рахова В.Г. до ул. Пугачева Е.И.)

ул. Московская (от ул. Рахова В.Г. до ул. Чапаева В.И.)

ул. Пугачева Е.И.

ул. Рахова В.Г. (от ул. Соколовой до ул. Кутякова И.С.)

ул. Розы Люксембург

Смурский пер.

ул. Университетская (от ул. Б. Казачьей до ул. Московской)

ул. Хвалынская (между ул. Б. Горной и ул. Соколовой)

ул. Чапаева В.И. (от ул. Соколовой до ул. Б. Горной)

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