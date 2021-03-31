В Петровске инвестор уходит из ТОСЭР

Фото из Instagram Дениса Фадеева
Из Петровска уходит инвестор.
Об этом на заседании регионального проектного офиса «Развитие моногородов», которое состоялось в правительстве Саратовской области, рассказал Денис Фадеев, глава Петровского района.
По его словам, резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ООО «Имтэк Технологии» столкнулся с проблемами. Одна из них — отсутствие финансирования.
- После чего принято решение о прекращении реализации инвестиционного проекта. Ранее занимаемый земельный участок будет передан новому резиденту, — написал Фадеев у себя в Instagram.
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