В Саратове бывшего чиновника дирекции транспорта и дорожного хозяйства отдали под суд

Преступление выявили сотрудники УФСБ и прокуратуры Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове будут судить бывшего сотрудника ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, деньги он получал за снисходительное отношение к фирме, которая исполняла контракты по содержанию и ремонту дорог. Всего с октября 2018 года по декабрь 2019 сотрудник отдела строительства, ремонта и эксплуатации получил лично и через банковский счет аффилированного лица 164 тыс. рублей.

Преступление было выявлено после проверки УФСБ и прокуратуры.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, дело передано в суд.

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