В Саратове бывшего чиновника дирекции транспорта и дорожного хозяйства отдали под суд

Преступление выявили сотрудники УФСБ и прокуратуры
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове будут судить бывшего сотрудника ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в получении крупной взятки.
По версии следствия, деньги он получал за снисходительное отношение к фирме, которая исполняла контракты по содержанию и ремонту дорог. Всего с октября 2018 года по декабрь 2019 сотрудник отдела строительства, ремонта и эксплуатации получил лично и через банковский счет аффилированного лица 164 тыс. рублей.
Преступление было выявлено после проверки УФСБ и прокуратуры.
Сейчас обвиняемый находится под стражей, дело передано в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.