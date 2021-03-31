Два ВАЗа сгорели в Энгельсе

Автомобили сгорели на улице Кооперативная Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области сгорели два автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, это ВАЗ-21009 и ВАЗ-2114.

ЧП случилось 30 марта около 09:30 на улице Корпоративная.

«Девятка» сгорела полностью, а у «четырнадцатой» огонь повредил краску кузова.

Одна из машин сгорела полностью Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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