Два ВАЗа сгорели в Энгельсе

Автомобили сгорели на улице Кооперативная
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области сгорели два автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, это ВАЗ-21009 и ВАЗ-2114.
ЧП случилось 30 марта около 09:30 на улице Корпоративная.
«Девятка» сгорела полностью, а у «четырнадцатой» огонь повредил краску кузова.
Одна из машин сгорела полностью
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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