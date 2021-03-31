Начат поиск тех, кто выбрасывает строительный мусор в поселке Саксагай

В администрации Кировского района Саратова пообещали наказать тех, кто сбрасывает строительный мусор в поселке Саксагай.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, информация, опубликованная в СМИ, направлена в ГИБДД области.
Теперь Госавтоинспекции предстоит установить собственника машины, которая сбрасывала мусор в неположенном месте. Его привлекут к административной ответственности.
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