Михаил Исаев хочет лично разобраться в ЧП с обрушением ФАПа в Синеньких

Михаил Исаев поехал разбираться в ситуации. Фото из Instagram мэра Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев отправился в село Синенькие, где частично обрушился фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщил мэр на своей странице в Instagram, он берет ситуацию на личный контроль, несмотря на то, что Синенькие еще не часть города.

Здание должно быть восстановлено. Фото из Instagram мэра Саратова

- Муниципалитет настаивает на том, что в максимально оперативный срок здание должно быть либо восстановлено, либо возведено новое. Здесь слово за экспертами. Жители сельских территорий наряду с горожанами должны получать качественные медицинские услуги. Вместе с областным Минздравом найдем выход из сложившейся ситуации, — написал Исаев.

Напомним, стена ФАП обрушилась днем 30 марта. Учреждение было закрыто, Валерий Радаев, губернатор области, поручил министру здравоохранения Олегу Костину найти помещение для оказания медицинской помощи населению.

Стена ФАПа обрушилась 30 марта. Фото из Instagram мэра Саратова

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