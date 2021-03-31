Жители Саратова чаще всего нуждаются в документах из Казахстана

В Саратовской области в 2020 году специалисты ЗАГСов направили в иностраные государства 1 058 запросов об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния — свидетельств о рождении, браке, разводе, различные справки, например, о вступлении в брак или смене фамилии.

- Работа по истребованию документов проводится в рамках оказания международной правовой помощи. Чаще всего жители Саратовской области обращаются за истребованием повторных свидетельств и справок, или просят оказать помощь по внесению изменений/исправлений в записи актов гражданского состояния, составленных на территории иностранного государства, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении по делам ЗАГС.

Больше всего запросов идет в Казахстан (425) — это 40% от общего количества. На Украину отправлено 189 запросов — 17,8%. В Узбекистан — 129.

Для получения справки из иностраного государства нужно обратиться в ЗАГС по месту прописки с документом, удостоверяющим личность, и бумагами, подтверждающими право заявителя на получение запрашиваемого им документа. Также предстоит оплатить госпошлину.

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