Кровавая драма в селе под Калининском: пенсионер изрезал сожительницу

В Калининском районе будут судить 68-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 3 февраля он распивал алкоголь с 51-летней сожительницей у нее дома в селе Малая Екатериновка. Женщина начала ругать мужчину, нецензурно оскорблять и пыталась выгнать.

На увещевания она не реагировала, лишь еще сильнее распаляясь. Тогда пенсионер схватил нож и нанес множество ранений обидчице. Кроме того, он более 20 раз ударил ее кулаком по голове, телу и конечностям.

О том, что женщина умерла, он узнал на следующее утро, когда проснулся. Впоследствии эксперты установили, что причиной смерти множественные ранения груди с повреждением аорты и подключичной вены, а также большая потеря крови.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Сейчас он под арестом дожидается суда.

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