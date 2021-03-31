В Саратовской области летом откроются 705 лагерей

В Саратовской области летом 2021 года планируется открыть 705 оздоровительных учреждений, в том числе 39 стационарных загородных оздоровительных лагерей, девять учреждений санаторного типа, 657 лагерей с дневным пребыванием.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда, планируется охватить всеми формами оздоровления и занятости более 65 тыс. детей. Из-за санитарных норм загрузка лагерей будет в 75% от мощности. Каждую неделю персонал будут проверять на коронавирус.

- Уже разработан комплекс мер по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Саратовской области на 2021 год. Главная задача – обеспечить безопасный отдых. При открытии детских лагерей будет учитываться исполнение именно этого обязательства, — отметили в министерстве.

Сейчас уже 572 ребенка отдыхают в четырех санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия. «Непоседа» Балаковского района, «Синяя Птица» Вольского района, «Орленок» Марксовского района, «Санаторий Пады» Балашовского района открылись после почти годового простоя.

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