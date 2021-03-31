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Коронавирус Covid-1931 марта 2021 8:43

Еще 152 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

У 128 из них - пневмония
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратовской области на утро 31 марта выявлено 152 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 158 человек.

У большинства новых зараженных выявлена пневмония – 128 случаев.

Всего с начала пандемии инфекция зарегистрирована у 54 784 человек, выздороветь удалось 49 483 пациентам.

Лечение в стационарах и на дому продолжает 3 171 человек.

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