Еще 152 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на утро 31 марта выявлено 152 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 158 человек.

У большинства новых зараженных выявлена пневмония – 128 случаев.

Всего с начала пандемии инфекция зарегистрирована у 54 784 человек, выздороветь удалось 49 483 пациентам.

Лечение в стационарах и на дому продолжает 3 171 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.