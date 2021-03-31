На улице Навашина в Саратове женщину сбили на пешеходном переходе

На Навашина сбили пенсионерку Фото: ГИБДД по Саратову

Вечером 30 марта в Кировском районе Саратова автомобиль сбил женщину.

ДТП случилось в 18:30 у дома №8 по улице Навашина. Под колеса Hyundai Creta попала 63-летняя пенсионерка. При этом водитель машины сбил женщину на пешеходном переходе.

31-летнему водителю авто теперь предстоит ответить за серьезное нарушение ПДД, а женщину с различными травмами увезли медики.

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