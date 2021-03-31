Пробки перед мостом Саратов — Энгельс утром 31 марта вызваны двумя ДТП

Пробки в Энгельсе перекрыли все подъезды к мосту через Волгу. Сервис Яндекс.Карты

Пробка в Энгельсе перед мостом через Волгу спровоцировали два ДТП.

Одно из них случилось на кольце возле гипермаркета «Лента» на перекрестке улиц Лесозаводская и Трудовая осложнило все подъезды к мосту.

Второе столкновение, ВАЗа и Hyundai, произошло уже на мосту по направлению в Саратов. Автомобили перекрыли центральную полосу движения, оставив по одной полосе в обе стороны. Это стало причиной серьезных заторов при въезде на мост со стороны Саратова.

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