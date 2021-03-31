В Саратове любитель лезть с советами в чужие отношения чуть не поплатился жизнью

Мужчина ударил приятеля ножом в шею
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено с использованием оружия.
По версии следствия, в ночь на 13 января 45-летний мужчина принимал у себя в квартире дома по улице Буровая 38-летнего приятеля. Слово за слово, друг, разгоряченный алкоголем, принялся обсуждать возлюбленную своего собутыльника.
Хозяин дома сперва потребовал оставить советы при себе, а потом не выдержал и схватился за нож. Он ударил приятеля в шею.
Раненый сам смог вызвать скорую, и его госпитализировали. Врачи сумели спасти мужчине жизнь.
Свою вину в покушении на убийство мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.
Саратовец пойдет под суд
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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