Убийство у ночного клуба на 2-й Дачной: присяжные признали нападавшего виновным

В Саратове присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном управлении, 36-летнего мужчину признали виновным.

Следствие пришло к выводу, что вечером 8 ноября мужчина с женой и ее подругой пришли в увеселительное заведение на проспекте 50 лет Октября, в районе 2-й Дачной. Там они, помимо прочего, распивали алкоголь.

Мужчине не понравилось, что один из посетителей флиртует с его женой. Он вызвал его на разговор на улице и во время драки ударил соперника кулаком по голове. Когда пострадавший упал, он еще несколько раз ударил его по голове кулаком и ногой.

Потом злоумышленник скрылся, а в половине второго ночи прохожие увидели раненого и вызвали скорую помощь. Однако тот скончался по пути в больницу.

Личность нападавшего вскоре была установлена полицией отдела №4. Свою вину мужчина не признал.

Теперь суд должен вынести приговор на основании вердикта присяжных.

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