В присоединяемом к Саратову селе рухнула стена медпункта

В селе Синенькие Саратовского района днем 30 марта произошло частичное обрушение стены в местном фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас функционирование ФАПа стало невозможным.

Губернатор Валерий Радаев поставил задачу министру здравоохранения области Олегу Костину вместе с главой района выехать на место, найти решение по временному размещению медучреждения для оказания медицинских услуг населению.

Главу области также заинтересовало, почему медпункт не вошёл в программу модернизации первичного звена здравоохранения, если он нуждался в ремонте.

Все это губернатор протранслировал находясь в отпуске, в котрый ушел с 29 марта.

Синенькие в ближайшее время будут присоединены к Саратову, решение об этом уже принято областной думой.