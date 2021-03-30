В Балакове осудили мужчину призывавшего к вооруженной борьбе для изменения существующей политической системы

УФСБ России по Саратовской области совместно с ЦПЭ ГУ МВД РФ задержали и возбудили уголовное дело на 30-лентнего жителя Саратовской области по статье УК о призывах к экстремисткой деятельности.
Вычислили мужчину по постам в соцсетях, где он призывал «к осуществлению разрушительных действий для оказания воздействия на органы власти, деструктивного изменения существующей политической системы в ходе вооруженной борьбы».
Балаковский районный суд Саратовской области автора публикаций признал виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ - преступление средней степени тяжести и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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