Подводная охота в селе Терновка привела к трагедии

Трагедия произошла на водоеме у села Терновка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном управлении, погибшему было 37 лет.

По версии следствия, 30 марта он с приятелем отправился на подводную охоту в село Терновка. Оба нырнули, но позже на поверхность поднялся только один.

Двое приятелей отправились на подводную охоту Фото: СУ СКР по Саратовской области

Он начал искать друга и обнаружил его на дне. Признаков жизни тот уже не подавал.

Следователи осмотрели место трагедии. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Мужчина поднял тело товарища со дна водоема Фото: СУ СКР по Саратовской области

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