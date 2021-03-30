Скончался врач городской клинической больницы №9 в Саратове Геннадий Адамович

Геннадий Адамович

В Саратове скончался врач травматолог-ортопед эндокринологического консультативного центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии и ортопедии СГМУ им. В.И. Разумовского Геннадий Адамович.

Как сообщает в своем Instagram администрация саратовской городской клинической больницы, Геннадий Адамович ушел из жизни 29 марта.

Более 20 лет он курировал травматолого-ортопедическую службу министерства здравоохранения, занимался научной деятельностью.

- Аннотации трех изданий, созданных при ведущем участии Г.А. Адамовича, вошли в каталог 36-го Международного Парижского книжного Салона с присвоением Золотой медали в 2016 году. Адамович Г.А. имел государственную награду – медаль «За спасение погибавших», полученную в результате непосредственного участия в ликвидации последствий землетрясения на островах Курильской гряды, – рассказали в СарГКБ №9.

Коллеги скорбят о погибшем.

- Смерть Геннадия Арсеньевича явилась невосполнимой утратой для нашего коллектива. Мы знали его как необычайно талантливого человека, блестящего профессионала, настоящего друга. Мы выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о его делах и прекрасных человеческих качествах сохранится в сердцах тех, кому довелось с ним общаться и работать, – говорится в сообщении.

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