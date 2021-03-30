Пляж в Саратове должен быть открыт летом

Летом 2021 года в Саратове должен открыться пляж на Волге. Работы планируется завершить уже в июне.

- Нам важно в сезон, когда можно будет уже купаться на Волге, открыть пляж. Нам важно в осень закончить работы по ремонту, реконструкции старой набережной, новой набережной, чтобы у нас в этом году, но до минусовых температур, вообще полностью заработало пешеходное кольцо, — отметил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что работы надо провести качественно.

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