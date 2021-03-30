Саратовские троллейбусы станут «музеями» в честь знаменитых земляков

Троллейбусы предлагается оформить тематически Фото: Екатерина Семенова

Саратовские троллейбусы предлагается превратить в своеобразные музеи.

Как рассказали в группе «Саратовский городской электрический транспорт», это является частью проекта «Знаменитые люди Саратова и Саратовской области».

Планируется оформить три троллейбуса в виде рассказов о жизни и достижениях известных саратовцев. Впоследствии таких машин может стать больше.

- МУПП «СГЭТ» предлагает всем неравнодушным саратовцам и жителям области назвать имена тех наших земляков, славный трудовой и жизненный путь которых они хотели бы запечатлеть в передвижной экспозиции. Работники предприятия подберут необходимые материалы и оформят троллейбус, — говорится в обращении к жителям.

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