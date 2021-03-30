В Саратовской области 27% офисных работников вернулись с удаленки

Аналитики одного из сайтов по поиску работы выяснили, сколько жителей Саратовской области, которые трудятся в офисах, вернулись с удаленки.
Исследования показали, что 27 процентов работающих по найму человек вернулись в офис. Это треть женщин и только четверть мужчин.
Из них 9% работают в гибридном формате (дом-офис). Большинство граждан (70%) заявили, что с выходом в офис их продуктивность не изменилась, а 12 % заявили о повышении работоспособности.
Опрос показал, что четверть мужчин не могут дома сконцентрироваться на рабочих задачах.
Основными минусами удаленки граждане называют отсутствие живого общения и совместной работы с коллегами, а также смешение рабочего и личного времени.
Многие заявили, что при личных встречах с коллегами лучше генерировать идеи и легче принимать решения.
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