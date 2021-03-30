В Саратове ФСБшники поймали участника религиозной секты

В Ленинском районе Саратова будут судить 43-летнего местного жителя за участие в деятельность религиозной организации, которую суд ликвидировал в связи с экстремистской деятельностью.
- Следствие считает, что мужчина с 6 сентября 2017 года по 12 июня 2018 года занимался проповеднической деятельностью с целью распространения вероучения Свидетелей Иеговы среди жителей Саратова. Хотя он знал, что эту организацию в июле 2017 года Верховный суд РФ ликвидировал, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
Мужчина вовлекал новых членов секты, составлял отчеты по сбору денег и проведению собраний, а также сам принимал в них участие.
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Свою вину он не признает, но тем не менее дело направлено в суд.
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