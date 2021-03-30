В Вольске пятерых иностранцев прописали в доме без окон и дверей

В Вольском район Саратовской области собственник полуразрушенного дома прописал в нем пять иностранцев.

- Здание находится в одном из сел. В нем нет окон, дверей, электричества и газа, а крыша разрушена, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. Там возбудили уголовное дело за фиктивную прописку.

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