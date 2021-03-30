Воры газовой плиты из подъезда в Саратове попали на камеру видеонаблюдения

В Ленинском районе Саратова неизвестные украли из подъезда газовую плиту.
Как сообщили «КП-Саратов» жители дома №29а по улице Мира, владелец плиты хотел отвезти ее на дачу, но не успел.
Мужчины попали в объектив камеры «Умного домофона».
Жители надеются, что это видео заставит их вернуть украденное на место.
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