Воры газовой плиты из подъезда в Саратове попали на камеру видеонаблюдения

В Ленинском районе Саратова неизвестные украли из подъезда газовую плиту.

Как сообщили «КП-Саратов» жители дома №29а по улице Мира, владелец плиты хотел отвезти ее на дачу, но не успел.

Мужчины попали в объектив камеры «Умного домофона».

Жители надеются, что это видео заставит их вернуть украденное на место.

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