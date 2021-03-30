Энгельсские летчики готовятся к параду Победы в Москве

Самолеты дальней авиации начали тренировки для парада Победы над Красной площадью в Москве в 2021 году.

В министерстве обороны России поделились видео полета экипажей Энгельсской авиабазы.

Известно, что самолеты выполнили полеты в небе над Энгельсским районом.

- Самолеты проходят на высоте около 200 метров над заданной точкой и держат дистанцию около 12 метров, — отметили в Минобороны.

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