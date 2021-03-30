Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Победа30 марта 2021 13:03

Энгельсские летчики готовятся к параду Победы в Москве

Они начали тренировочные полеты
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Самолеты дальней авиации начали тренировки для парада Победы над Красной площадью в Москве в 2021 году.

В министерстве обороны России поделились видео полета экипажей Энгельсской авиабазы.

Известно, что самолеты выполнили полеты в небе над Энгельсским районом.

- Самолеты проходят на высоте около 200 метров над заданной точкой и держат дистанцию около 12 метров, — отметили в Минобороны.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.