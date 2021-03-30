В Саратове вооруженные бандиты ограбили страховую компанию

Злоумышленники вынесли более 2,6 млн рублей Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове двух местных жителей заподозрили в бандитизме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, речь идет о вооруженном налете на страховую компанию в январе 2018 года.

По версии следствия, злоумышленники ворвались в офис фирмы и похитили два млн 650 тыс. рублей. При этом они открыли стрельбу из травматического оружия.

Подозреваемых задержали в октябре 2020 года оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.

Предполагается, что мужчины могут быть причастны к 11 преступлениям: кражи, грабежи, разбой. Уголовные дела объединены в одно производство.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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