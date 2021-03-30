Депутат Андрей Воробьев помог получить спортивную форму для воспитанников спортцентра в Балашове

Андрей Воробьев посетил спортивный центр в Балашове

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил балашовский спортивный центр «Газовик». Там занимается около 500 человек: детей и взрослых. В здании есть спортивный и тренажерный залы, юные балашовцы соревнуются здесь на турнирах по футболу и волейболу.

- Представители центра обратились за помощью в приобретении спортивной формы для футбольной и баскетбольной команд. «Единая Россия» всегда выступала за детский спорт, поэтому помощь была оказана. Также в будущем продолжу оказывать поддержку спортивному центру. Замечательно, когда горожане занимаются спортом – такие начинания необходимо поддерживать, – прокомментировал Воробьев.

В здании есть спортивный и тренажерный залы

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