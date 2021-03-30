В селе под Калининском парень до смерти забил отчима, поднявшего руку на его мать

В Калининском районе присяжным предстоит решить вопрос о виновности или невиновности 23-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в причинении смертельных травм своему 51-летнему отчиму.

По версии следствия, около пяти вечера 28 июля 2020 года молодой человек вместе с матерью работали во дворе своего дома в селе Широкий Уступ. В это время отчим изрядно принял на грудь и начал оскорблять жену, дал ей пощечину и толкнул на землю.

Молодой человек не смог стерпеть такого отношения к его матери. Он бросился на агрессивного мужчину с кулаками и несколько раз ударил того по голове, а потом пнул ногой упавшего.

Этого хватило, чтобы избитый умер. Причиной смерти стала тупая сочетанная травма головы, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг.

Свою вину молодой человек не признал. Дело направлено в суд.

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