Самый лучший знаток истории среди школьников России учится в Саратовской гимназии

Михаил Раскин

По итогам нескольких дней всероссийской олимпиады по истории в Ульяновске ученик 11 класса гимназии № 1 Саратова Михаил Раскин стал победителем.

Соревновательные дни проходили с 23 по 28 марта. За звание лучшего в течение четырёх дней боролись 299 школьников 9–11-х классов из 68 регионов страны.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю соревнования.

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