Чиновники мэрии просят жителей Саратова жаловаться на рекламу и торговлю

Жителей Саратова призвали жаловаться на рекламные банеры или несанкционированную торговлю.

С таким обращением выступила председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова.

- Вы можете активно участвовать в жизни городского сообщества, в частности формировать обращения в муниципалитет, если стали свидетелями нарушений правил благоустройства, размещения вывесок и нестационарных объектов торговли, не соответствующих дизайн-коду, ненадлежащего содержанию остановочных павильонов и малых архитектурных форм, установки рекламных конструкций, искажающих внешний облик зданий, – сказала она.

Горожане могут направлять свои сообщения в адрес комитета по архитектуре и в администрации районов. Также можно прийти на личный прием.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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