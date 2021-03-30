На Степана Разина и Аткарской до завтра отключили воду

В Саратове сегодня, 30 марта, отключили воду в Октябрьском районе.

- Для работ на коммуникациях параметры водоснабжения изменены на Аткарской, 12/14 и Степана Разина, 13/31, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воды не будет ориентировочно до полуночи.

Напомним, также водоснабжения нет в Поливановке и на Соколовой.

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