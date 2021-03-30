Приставы нашли машину должника через мобильное приложение

Автомобиль нашли через приложение "Мобильный розыск"

Оплатить по решению суда долг свыше 800 тысяч рублей или лишиться машины Mazda CX7 сопоставимой стоимости — такое решение остается за владельцем автомобиля, который ему некоторое время удавалось скрывать от судебных приставов.

«Мобильный розыск» помог обнаружить автомобиль должника

Машину вычислили в рамках рейдовых мероприятий приставов во дворе одной из саратовских многоэтажек. Сделать это получилось благодаря приложению «Мобильный розыск».

Приложение показало, что владелец машины имеет исполнительное производство в межрайонном отделе судебных приставов в Саратове по долгу свыше 800 тысяч рублей.

Автомобиль был арестован и помещен на специализированную стоянку. Если долг не будет оплачен, машину передадут на дальнейшую реализацию.

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