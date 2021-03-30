Осужденному в Вольске могут увеличить срок на пять лет за нападение на инспектора СИЗО

В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он отбывает наказание в СИЗО, его обвиняют в дезорганизации учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мужчина признался, что намеревался нарушить работу СИЗО.

По версии следствия, днем 10 февраля один из осужденных устроил кавардак в камере, шумел и бил в дверь. Второй напал на прибывших инспекторов СИЗО, толкнул одного из них и нецензурно обругал, а также пригрозил расправой.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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