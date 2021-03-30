Ночью в Саратове сгорела шиномонтажка

Пожар в шиномонтажке в Саратове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове минувшей ночью сгорела мастерская шиномонтажа в Волжском районе.

Сигнал о возгорании на улице Усть-Курдюмская поступил дежурному МЧС в 4.59 утра.

Огонь успел уничтожить 18 кв метров шиномонтажки, прежде чем прибывшие два спецавтомобиля с пожарными ликвидировали возгорание.

Автомобилей в этот момент рядом не было, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.