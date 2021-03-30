Ночью в Саратове сгорела шиномонтажка

Пожар в шиномонтажке в Саратове
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратове минувшей ночью сгорела мастерская шиномонтажа в Волжском районе.
Сигнал о возгорании на улице Усть-Курдюмская поступил дежурному МЧС в 4.59 утра.
Огонь успел уничтожить 18 кв метров шиномонтажки, прежде чем прибывшие два спецавтомобиля с пожарными ликвидировали возгорание.
Автомобилей в этот момент рядом не было, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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