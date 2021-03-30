Отключена вода в Поливановке и на Соколовой

В Саратове утром 30 марта отключена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на коммуникациях.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах, которые расположены в квадрате улиц: Мостовая — 8-й Мало-Поливановский тупик — Стадионная — Виноградная.

Также вода отключена на улице Соколовая от Вольской до Мясницкой по нечетной стороне.

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