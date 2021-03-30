В СКР будет создан Информационный центр для улучшения работы с жителями

В Следственном комитете Российской Федерации состоялось оперативное совещание. Фото СКР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с аппаратом ведомства, руководителями следственных управлений в регионах. Темой совещания стала работа судебно-экспертного центра СКР и Информационного центра, который будет создан для связи с гражданами.

Александр Бастрыкин отметил, что в судебно-экспертном центре работают около 650 сотрудников, здесь проводятся 18 видов экспертиз. По словам председателя СК, тем не менее остается немало пробелов в работе. Он поручил проанализировать, какие виды экспертиз наиболее востребованы, и принять организационные меры для повышения эффективности и сокращения сроков их проведения. Вместе с тем глава ведомства поручил проработать вопрос расширения перечня проводимых экспертиз, включая новейшие их виды, и организовать обучение сотрудников для их проведения

Председатель СК России подчеркнул, что все больше преступлений совершается с применением новейших технологий. Это естественным образом обуславливает необходимость расширения возможностей компьютерно-технических экспертиз, усиления материально-технической базы Центра. С учетом изложенного поручено проанализировать нагрузку на экспертов и при необходимости грамотно ее перераспределить.

Также на совещании обсудили работу Информационного центра. Он будет создан по поручению Александра Бастрыкина для повышения эффективности работы с гражданами. По словам председателя ведомства, это необходимо с учетом быстрого развития цифровых технологий, появления все новых электронных средств коммуникации.

На совещании обсуждались вопросы организации бесперебойных каналов связи для оперативного принятия и рассмотрения обращений. Работа Информационного центра также будет нацелена на своевременное принятие управленческих решений и оперативную ориентацию руководителей следственных управлений в субъектах России. Обсуждались вопросы штатной численности центра, его местоположение. Александр Бастрыкин подчеркнул, что люди должны получать моментальную обратную связь по своему вопросу, они должны чувствовать, что их слышат, только тогда они будут доверять правоохранительным органам. Кроме того, отмечено, что необходимо активнее подключать к этой работе субъекты РФ и налаживать межведомственное взаимодействие в этой области.

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