Саратовцы – не самые бестактные жители России

Саратовцы считают себя тактичными людьми Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в рейтинг городов с самыми бестактными жителями.

Как свидетельствуют данные рейтинга, проведенного агентством Zoom Market, наш город оказался на 14-м месте.

Опрос был проведен в марте 2021 года среди 2,5 тыс. жителей в 21 городе.

Респонденты отвечали на три вопроса: Скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?

Выяснилось, что самые бестактные люди живут в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи. А самые тактичные – в Челябинске, Москве и Владивостоке.

Эксперты агентства отметили, что примерно 86% опрошенных любят дать совет, в том числе малознакомым.

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