Саратовцы – не самые бестактные жители России

Саратовцы считают себя тактичными людьми
Фото: Екатерина Семенова
Саратов вошел в рейтинг городов с самыми бестактными жителями.
Как свидетельствуют данные рейтинга, проведенного агентством Zoom Market, наш город оказался на 14-м месте.
Опрос был проведен в марте 2021 года среди 2,5 тыс. жителей в 21 городе.
Респонденты отвечали на три вопроса: Скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?
Выяснилось, что самые бестактные люди живут в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи. А самые тактичные – в Челябинске, Москве и Владивостоке.
Эксперты агентства отметили, что примерно 86% опрошенных любят дать совет, в том числе малознакомым.
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