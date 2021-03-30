В Пугачевском районе мужчина растлил малолетнюю падчерицу

В Пугачеве Саратовской области 33-летнего мужчину будут судить за развращение и половое сношение с малолетней падчерицей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на момент совершения преступления девочке было 13 лет.

Следователи считают, что в октябре 2020 года мужчина воспользовался отсутствием сожительницы и развратил ее дочь. Это произошло в селе Пугачевского района. В декабре он повторил преступление, но на этот раз занялся с ребенком сексом.

Девочка сначала никому не рассказывала о случившемся, но в январе 2021 года, после ссоры с отчимом, сообщила матери. Та обратилась в полицию.

Следователи собрали доказательства преступления, мужчина был арестован, но своей вины не признает. Дело направлено в суд.

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