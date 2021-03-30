Подросток оскорбил девочку и выбил глаз ее отцу в Татищеве

В Татищеве Саратовской области вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан 18-летний юноша, который на момент преступления не достиг совершеннолетия.

Преступление было совершено в ночь на 15 сентября, когда в Татищеве отмечали День района. 37-летний житель ЗАТО Светлый с женой и двумя детьми приехал на концерт. После торжества семья возвращалась по улице Красноармейская, и им встретились двое молодых людей.

Юноши оскорбительно отозвались о дочери потерпевшего, и ее отец осадил обидчиков. В ответ 17-летний парень бросился на мужчину с кулаками: он ударил его в правый глаз и сбежал.

Мужчину госпитализировали с кровоизлиянием, разрывом роговицы и выпадением оболочек. В итоге пострадавший ослеп на один глаз.

Свою вину юноша не признал, но впоследствии согласился с обвинением и компенсировал мужчине моральный ущерб. Суд приговорил его к условному сроку в три года.

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