Директор сельской школы Петровского района попала под статью из-за 22 тысяч рублей

В Петровском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора сельской школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, подозреваемая также является депутатом муниципального образования.

По версии следствия, в ноябре 2017 года она приняла на работу в школу своего сына в качестве рабочего по обслуживанию здания на полставки. С 26 ноября 2018 года он перестал исполнять свои обязанности, но уволили его только в марте 2019 года. Все это время директор школы начисляла на ему зарплату и премии.

В итоге сумма присвоенных средств составила 22,7 тыс. рублей. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Расследование уголовного дела продолжается.

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