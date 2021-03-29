В Саратовской области отменяется режим самоизоляции

Для пожилых людей отменили обязательный режим самоизоляции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.

Как сообщается в постановлении правительства, руководителям организаций рекомендуется с 1 по 12 апреля 2021 года перевести сотрудник старше 65 лет на дистанционную работу.

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