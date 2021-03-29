В Энгельсе 11-летняя девочка упала со строящегося дома

В Энгельсе Саратовской области со строящегося дома упала девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось на улице 148-й Черниговской дивизии вечером 29 марта.

По предварительным данным, 11-летняя девочка упала с высоты третьего этажа, когда гуляла по строящемуся дому вместе с приятелями. Пострадавшая была экстренно госпитализирована.

Следователи СК начали проверку, они осматривают место происшествия. Устанавливается, на чьем балансе находится объект, кто должен был его охранять.

По итогам будет принято процессуальное решение.

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