Панков: Необходимо наладить межведомственное взаимодействие, чтобы реализовать важные для людей проекты в Волжском районе

Сегодня, 29 марта, обсудили строительство школы в Иволгино, поликлиники, парка и ФОК открытого типа в Юбилейном

Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов»

«Непросто было добиться финансирования строительства новой школы в Иволгино. И сейчас необходимо в сжатом темпе решить все вопросы по межеванию земли, проекту, выбору подрядчика. Чтобы начать строительство вовремя, а не к концу года.

Пригласил сегодня на встречу всех, кто отвечает за реализацию проекта на уровне города и области. Чтобы работу осуществлять согласованно и без проволочек.

На сегодня проведены инженерные изыскания, идет межевание участка. Но этого мало. С сентября занимаемся этой темой, и должен быть уже готов полный пакет документов. Это не для того, чтобы кого-то ругать, а для понимания ответственности каждого перед жителями.

Пришли к решению четче координировать совместную работу. Напомнил — на федеральном уровне разговор короткий: не подготовлены все нормативные документы, значит, не будет и финансирования.

Еще один приоритетный вопрос — строительство поликлиники в Юбилейном. Здесь тоже нужен чёткий план-график, отражающий основные этапы строительства. Чтобы было понимание по срокам поставки оборудования.

ФОК открытого типа в Юбилейном, как уже говорили, нужно достроить гораздо раньше сентября. Деньги пришли в марте.

Полгода можно строить детский сад или школу, но никак не спортивную площадку.

В план комплексного развития Юбилейного, который разработали с жителями, входит и создание парка «Изумрудный город». Проект разработали специалисты СГТУ с учетом мнения людей. Предложил принять схему взаимодействия всех ведомств. Чтобы разобщенность не мешала эффективно делать общую работу. Результатов которой ждут жители, — пишет Николай Панков.